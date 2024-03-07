فيروس جديد يثير الهلع في لبنان.. هل ينتقل من الحيوانات؟

أكد نقيب الأطباء البيطريين الدكتور نضال حسن في بيان" أن Parvo Virus B19 لا ينتقل من الحيوان الى الانسان ولا يصيبه بأي عوارض ، وان لا داعي للهلع".



وأشار الدكتور حسن إلى "أن عوارض Parvo عند الحيوان لا تشبه العوارض التي تصيب الانسان"، وأكد "وجود العديد من السلالات الأخرى لهذا الفيروس".

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