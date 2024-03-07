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لبنان

فيروس جديد يثير الهلع في لبنان.. هل ينتقل من الحيوانات؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 07:41
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أكد نقيب الأطباء البيطريين الدكتور نضال حسن في بيان" أن Parvo Virus B19 لا ينتقل من الحيوان الى الانسان ولا يصيبه بأي عوارض ، وان لا داعي للهلع".
 
وأشار الدكتور حسن إلى "أن عوارض Parvo  عند الحيوان لا تشبه العوارض التي تصيب الانسان"، وأكد "وجود العديد من السلالات الأخرى لهذا الفيروس".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

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