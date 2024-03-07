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لبنان

بعد إطلاق صواريخ من لبنان.. هذا ما جرى في إسرائيل

Lebanon 24
07-03-2024 | 08:08
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أفادت قناة "الميادين" عن إطلاق صلية صاروخية من لبنان باتجاه موقع عسكري في الجليل الغربي. 
 
وكانت صفارات الإنذار دوت في يعارا وعبدون في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان. 
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