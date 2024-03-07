بعد إطلاق صواريخ من لبنان.. هذا ما جرى في إسرائيل

أفادت قناة "الميادين" عن إطلاق صلية صاروخية من لبنان باتجاه موقع عسكري في الجليل الغربي.

وكانت صفارات الإنذار دوت في يعارا وعبدون في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان.