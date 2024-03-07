حزب الله يرد على غارة الضهيرة.. ما الذي استهدفه بالصواريخ قبل قليل؟

أعلن حزب الله في بيان أن استهدف مستوطنة عفدون بصواريخ الكاتيوشا، رداً على ‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وخصوصا على بلدة الضهيرة ‏حيث استشهاد مواطن.

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