"غريب جداً".. هذا ما كشفه جنبلاط عن لقائه بهوكشتاين

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، في لقاء مع صحيفة "لوريان لو جور" حول آخر التطورات ولقائه بالموفد الأميركي آموس هوكشتاين أن "الأميركيين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، لكن في الوقت نفسه يقومون بإلقاء المساعدات الغذائية في البحر، ما يعني أنه على الرغم من الضغوط الدولية فإن الحرب مستمرة ولا نستطيع أن نفرض شروطاً لوقف إطلاق النار، لهذا السبب تبدو الولايات المتحدة القوية عاجزة".
وأضاف: "كذلك الحال في لبنان، لا يستطيع الأميركيون أن يفرضوا علينا وقفاً لإطلاق النار من دون التفاوض على هدنة عام 1949. وهذا الاتفاق يظل، في رأيي، صالحاً جداً، وهذه نقطة أثرتها خلال اللقاء مع السيد هوكشتاين".