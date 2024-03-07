قرار يتعلق بطريق ضهر البيدر.. إليكم تفاصيله

أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده أنه بناءً على الرأي الفني الصادر عن الاستشاري المكلف من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، وبعد التنسيق مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، ومع المدير الإقليمي للأشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحادة، تم تعديل توقيت السير للشاحنات كافة بما فيها شاحنات النقل بالعبور "الترانزيت" على طريق ضهر البيدر الدولي بدءًا من صباح يوم غد الجمعة بحيث أصبح من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر للشاحنات المتوجهة من بيروت نحو البقاع، ومن الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا للشاحنات المتوجهة من البقاع نحو بيروت. مؤكدا، على أنه سيتم اتخاذ القرارات تباعًا عند التأكد بشكل نهائي من وضعية الطريق بحيث لا تشكل خطرا على سلامة المواطنين والسلامة المرورية.

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