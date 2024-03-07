"كعكة عصرونية" بيد سفيرة في السرايا!

فوجئ موظفو السرايا الحكومي بالسفيرة الأرجنتينية ماريا فيرجينيا رويز التي التقت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حاملة بيدها "كعكة عصرونية".

إلا أن ما حملته السفيرة ليس سوى حقيبة يدها، التي جاءت على شكل كعكة حقيقية، والتي التقطتها عدسة الزميل أحمد عزاقير.