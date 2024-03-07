Advertisement

لبنان

"كعكة عصرونية" بيد سفيرة في السرايا!

Lebanon 24
07-03-2024 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1172525-638454246998268962.jpg
Doc-P-1172525-638454246998268962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
 
فوجئ موظفو السرايا الحكومي بالسفيرة الأرجنتينية ماريا فيرجينيا رويز التي التقت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حاملة بيدها "كعكة عصرونية".
 
إلا أن ما حملته السفيرة ليس سوى حقيبة يدها، التي جاءت على شكل كعكة حقيقية، والتي التقطتها عدسة الزميل أحمد عزاقير.
Advertisement
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:37 | 2024-03-07
10:01 | 2024-03-07
09:35 | 2024-03-07
09:35 | 2024-03-07
09:30 | 2024-03-07
09:24 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24