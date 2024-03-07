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لبنان

ماذا قالت السفارة الايرانية في ‎يوم المرأة العالمي؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 09:22
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كتبت السفارة الايرانية في لبنان عبر منصة إكس: "في ‎يوم المرأة العالمي، لا بد من التأكيد  أن تمكينها وتعزيز حقوقها يتطلب التصدي للظلم والانتهاكات التي تطالها. أكثر من ٩ آلاف امرأة فلسطينية قتلن بدم بارد على أيدي الكيان الإسرائيلي في قطاع ‎غزة، دون ان تحرك لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة ولا غيرها من المنظمات النسوية والحقوقية المعنية ساكنا.
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المطلوب من اللجنة الاممية عشية اجتماعاتها المزمعة في نيويورك إجراء مراجعة فورية وسحب عضوية الكيان الصهيوني، وذلك من اجل استعادة مصداقيتها المفقودة وحماية حقوق النساء في كل مكان".
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