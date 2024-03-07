ماذا قالت السفارة الايرانية في ‎يوم المرأة العالمي؟

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كتبت السفارة الايرانية في لبنان عبر منصة إكس: "في ‎يوم المرأة العالمي، لا بد من التأكيد أن تمكينها وتعزيز حقوقها يتطلب التصدي للظلم والانتهاكات التي تطالها. أكثر من ٩ آلاف امرأة فلسطينية قتلن بدم بارد على أيدي الكيان الإسرائيلي في قطاع ‎غزة، دون ان تحرك لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة ولا غيرها من المنظمات النسوية والحقوقية المعنية ساكنا.المطلوب من اللجنة الاممية عشية اجتماعاتها المزمعة في نيويورك إجراء مراجعة فورية وسحب عضوية الكيان الصهيوني، وذلك من اجل استعادة مصداقيتها المفقودة وحماية حقوق النساء في كل مكان".