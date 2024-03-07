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لبنان
توقف الخدمة في مراكز "ويسترن يونيون".. ما السبب؟
Lebanon 24
07-03-2024
|
09:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقف خدمة تحويل الأموال الخاصة بـ"ويسترن يونيون" في لبنان، وذلك بسبب عطل تقني أصاب برامج التحويل، مما جعل المكاتب تتوقف عن دفع الأموال المحوّلة من الخارج للمواطنين.
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