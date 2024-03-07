Advertisement

لبنان

بلدية غلبون: الموافقة على إستبدال شبكة الكهرباء الى شبكة ذكية

Lebanon 24
07-03-2024 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1172557-638454301265534289.png
Doc-P-1172557-638454301265534289.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت بلدية غلبون في قضاء جبيل في بيان الى الأهالي، أنه  "ضمن الخطة الاستراتجية لتحويل بلدة غلبون الى بلدة ذكية، وفي إطار برنامجها 20:24 - 20:30  تواصلت البلدية مع شركة كهرباء لبنان وشركة BUS وتمت الموافقة على استبدال شبكة الكهرباء ضمن نطاق البلدة الى شبكة ذكية، حيث  بدأت BUS اليوم بعملية استبدال عدادات شركة كهرباء لبنان بعدادت ذكية ضمن نطاق البلدة".
Advertisement
 
ووجهت البلدية الشكر لأهالي البلدة ولشركة كهرباء لبنان وBUS على تعاونهم، مشيرة الى "أن العديد من النشاطات ستتبع هذا النشاط لجعل بلدة غلبون Digital Nomad Village قرية الرحل الرقمية".
 
وسوف يتم الإعلان لاحقا عن البرنامج المتكامل والخطط المعدة والمشاريع القادمة  والمراحل التي ستجعل من غلبون بلدة ذكية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:29 | 2024-03-07
12:16 | 2024-03-07
11:58 | 2024-03-07
11:51 | 2024-03-07
11:43 | 2024-03-07
11:42 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24