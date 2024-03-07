بلدية غلبون: الموافقة على إستبدال شبكة الكهرباء الى شبكة ذكية

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أعلنت بلدية غلبون في قضاء جبيل في بيان الى الأهالي، أنه "ضمن الخطة الاستراتجية لتحويل بلدة غلبون الى بلدة ذكية، وفي إطار برنامجها 20:24 - 20:30 تواصلت البلدية مع شركة كهرباء لبنان وشركة BUS وتمت الموافقة على استبدال شبكة الكهرباء ضمن نطاق البلدة الى شبكة ذكية، حيث بدأت BUS اليوم بعملية استبدال عدادات شركة كهرباء لبنان بعدادت ذكية ضمن نطاق البلدة".ووجهت البلدية الشكر لأهالي البلدة ولشركة كهرباء لبنان وBUS على تعاونهم، مشيرة الى "أن العديد من النشاطات ستتبع هذا النشاط لجعل بلدة غلبون Digital Nomad Village قرية الرحل الرقمية".وسوف يتم الإعلان لاحقا عن البرنامج المتكامل والخطط المعدة والمشاريع القادمة والمراحل التي ستجعل من غلبون بلدة ذكية".