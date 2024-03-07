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لبنان

شيخ العقل: لمواجهة المرحلة الدقيقة بالتضامن وجمع الشمل

Lebanon 24
07-03-2024 | 10:48
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شدّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى على "أهمية التضامن الداخلي والوطني، في ظل المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان وتستدعي تضافر الجهود المخلصة، لتجاوز الأزمات التي تحيط بالوطن". 
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ولفت خلال جولة دينية اجتماعية قام بها على عدد من قرى وبلدات منطقة المناصف في الشوف، الى "الواقع الراهن الذي يزيد من تشاؤم اللبنانيين، لكننا سنبقى نملك الأمل بإيجاد حلول لتلك المصاعب، التي يجب أن نواجهها بوحدة كلمتنا وجمع شملنا، والتطلّع معاً الى ما يخلّص نفوسنا، خصوصاً وإننا على مسافة أيام من شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والعتق والغفران ومجاهدة النفس". 
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