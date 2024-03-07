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لبنان

عن لبنان... ماذا قال نتنياهو قبل قليل؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 11:16
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قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو "سنعمل بحزم على الجبهات الأخرى بما فيها الجبهة الشمالية مع لبنان".
 
 
ويأتي تصريح نتنياهو في ظلّ إستمرار المعارك في جنوب لبنان، بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، منذ 8 تشرين الأوّل الماضي.
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