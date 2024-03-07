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لبنان

"حزب الله" نعى الشهيد "جهاد"

Lebanon 24
07-03-2024 | 11:34
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نعى "حزب الله" الشهيد فادي محمود ضاوي "جهاد"، من مواليد عام 1976 من بلدة عيترون في جنوب لبنان.
 
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