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لبنان
"حزب الله" نعى الشهيد "جهاد"
Lebanon 24
07-03-2024
|
11:34
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نعى "حزب الله" الشهيد فادي محمود ضاوي "جهاد"، من مواليد عام 1976 من بلدة عيترون في جنوب لبنان.
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