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لبنان

الحلبي اجتمع مع بعثة البنك الدولي.. هذا ما اتفق عليه

Lebanon 24
07-03-2024 | 11:42
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التقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، بعثة البنك الدولي، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق عمل الوزارة والمستشارين.

خلال اللقاء، تم التركيز على "التحول الرقمي في المرحلة المقبلة وتأمين الدعم التقني للتربية في هذا المجال، لتشمل كل مديريات الوزارة وقطاعاتها مما يعزز حسن استخدام الموارد البشرية وتأهيلها والتخفيف من الإنفاق غير المجدي، وبالتالي استعادة الثقة بالقطاع العام من طريق المزيد من الشفافية والإنجاز".
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كما أشارت البعثة إلى "التركيز على الدعم التربوي".

وأكدت البعثة "التعاون المستمر والمثمر على مدى سنوات بين الوزارة والبنك الدولي، على اعتبار أن القطاع التربوي هو أولوية لدى البنك لأنه عصب التنمية البشرية".


بدوره، ثمّن الحلبي "التعاون المثمر مع البنك الدولي، خصوصا من خلال تأمين مقومات العمل وتنفيذ الخطة الخمسية وما تتضمنه من مسار إصلاحي بدأ في الوزارة منذ فترة"، لافتا إلى أن "التحول الرقمي جزء من هذه الخطة الإصلاحية"، مشيرا إلى أن "الوزارة مهتمة بالخبرات التي يتمتع بها البنك الدولي".


وأكد "المضي قدما في خطة دمج المدارس وتخفيف الأعباء والتكاليف غير المجدية، والتركيز على رفع المستوى والنوعية والمضي قدما في ورشة تجديد المناهج التربوية، وصولا إلى تطبيقها".


كما شكر لـ"البنك الدولي مساعيه لاستفادة لبنان من الشراكة الدولية من أجل التربية،  كون الوزارة في موقع القيادة في هذا المشروع".

 
كذلك، استقبل الحلبي المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد حسن شقير، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومدير التعليم الأساسي جورج داوود والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وتناول البحث مختلف جوانب التعاون بين الوزارة والمديرية العامة لأمن الدولة.

 
بعد ذلك، ترأس الحلبي اجتماع مجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء.

ورحب بـ"مشاركة عضو المجلس الدكتور ميشال حايك، الذي يمثل الجامعات التي مضى على تأسيسها أقل من خمسين سنة". 

ثم درس المجتمعون جدول الأعمال، واتخذوا القرارات المناسبة في شأن كل ملف.
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