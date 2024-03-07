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لبنان

وفد من "الحوار الوطني" عرض الأوضاع مع الطاشناق

Lebanon 24
07-03-2024 | 12:16
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التقى رئيس المكتب السياسي لحزب "الحوار الوطني" السفير الدكتور بسام نعماني، يرافقه نائبا الأمين العام للحزب الدكتور دريد عويدات والدكتور روجيه الشويري، الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان والدكتور هاغوب مالكيان، في المقر العام للحزب في برج حمود، بناء على توجيهات رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي.
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وقال حزب "الحوار الوطني"، عبر منصة "أكس"، إن "اللقاء تخلله عرض شامل للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد".
 
 
وشدد الطرفان على أهمية إعادة بناء الدولة والحفاظ على مؤسساتها، بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، وصولا إلى حكومة فاعلة مهمتها إنجاز الإصلاحات المرجوة.
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