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لبنان
إنذار لـ"الحزب".. موقع يكشف ما قد تقوم به إسرائيل في لبنان في هذا التاريخ
Lebanon 24
07-03-2024
|
13:00
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ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ موقع "ماكو" الإسرائيلي قال إنّ "التوترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية تصاعدت بعد القصف غير المعتاد الذي امتد نطاقه إلى المستوطنات الشمالية هذا الأسبوع".
وجاء في الموقع أنّ "إسرائيل أبلغت الدول الغربية بأنها أصدرت إنذاراً مفاده أنه بحال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي مع لبنان بحلول 15 آذار المقبل، فإنها ستُصعدّ في لبنان بالتزامن مع زيادة النشاط العسكري في المنطقة".
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وأشار الموقع تحت عنوان "إنذار إسرائيلي: اتفاق سياسي بحلول 15 آذار أو الحرب" إلى أن هناك أصواتاً ترتفع مرة أخرى في لبنان منتقدة حزب الله".
وقال إنّ "المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين الذي زار لبنان هذا الأسبوع سلم رئيس مجلس النواب نبيه بري مسودة اتفاق محتملة بين "حزب الله" وإسرائيل، تشمل الحدود البرية التي سيتم الاتفاق عليها فور التوصل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار بين الجانبين، وستتضمن عودة سكان الشمال الإسرائيلي إلى المستوطنات بضمانات من الولايات المتحدة الأميركية".
ونقل الموقع عن هوكشتاين قوله خلال المناقشات، إن الولايات المتحدة تصر على "عدم تقديم ذريعة لإسرائيل لتصعيد وتوسيع الحرب"، وأنها ستواصل سياسة ضبط النفس، حتى يمكن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تهدئة في لبنان أيضاً. (الامارات 24)
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