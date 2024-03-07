Advertisement

لبنان

إنذار لـ"الحزب".. موقع يكشف ما قد تقوم به إسرائيل في لبنان في هذا التاريخ

Lebanon 24
07-03-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1172599-638454364907682846.jpg
Doc-P-1172599-638454364907682846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ موقع "ماكو" الإسرائيلي قال إنّ "التوترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية تصاعدت بعد القصف غير المعتاد الذي امتد نطاقه إلى المستوطنات الشمالية هذا الأسبوع".

وجاء في الموقع أنّ "إسرائيل أبلغت الدول الغربية بأنها أصدرت إنذاراً مفاده أنه بحال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي مع لبنان بحلول 15 آذار المقبل، فإنها ستُصعدّ في لبنان بالتزامن مع زيادة النشاط العسكري في المنطقة". 
Advertisement

وأشار الموقع تحت عنوان "إنذار إسرائيلي: اتفاق سياسي بحلول 15 آذار أو الحرب" إلى أن هناك أصواتاً ترتفع مرة أخرى في لبنان منتقدة حزب الله".
 
وقال إنّ "المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين الذي زار لبنان هذا الأسبوع سلم رئيس مجلس النواب نبيه بري مسودة اتفاق محتملة بين "حزب الله" وإسرائيل،  تشمل الحدود البرية التي سيتم الاتفاق عليها فور التوصل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار بين الجانبين، وستتضمن عودة سكان الشمال الإسرائيلي إلى المستوطنات بضمانات من الولايات المتحدة الأميركية".

ونقل الموقع عن هوكشتاين قوله خلال المناقشات، إن الولايات المتحدة تصر على "عدم تقديم ذريعة لإسرائيل لتصعيد وتوسيع الحرب"، وأنها ستواصل سياسة ضبط النفس، حتى يمكن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تهدئة في لبنان أيضاً. (الامارات 24)
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2024-03-07
17:09 | 2024-03-07
16:45 | 2024-03-07
16:10 | 2024-03-07
15:32 | 2024-03-07
15:00 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24