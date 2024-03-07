إجتماع سفراء اللجنة الخماسية: دعم مستمر لانجاز الاستحقاق الرئاسي

أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ سفراء دول اللجنة الخماسية شدّدوا "على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية"، وأبدوا "دعمهم المستمر لانجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن".

وخلال لقاء عقده السفراء في سفارة دولة قطر في بيروت اليوم، أشارت الـ"ال بي سي" إلى أنّ جرى إستعراض التطورات الراهنة في لبنان، والبحث في الملف الرئاسي.

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توازيّاً قالت مصادر "الخماسية" للـ"ام تي في"، إنّ "اجتماع السفراء في السفارة القطرية كان جيداً جداً، وتمّ فيه تقويم الخطوات المتخذة في المرحلة السابقة".

وأضافت مصادر الخماسية: "نُؤيّد أيّ حراك يرمي إلى حلّ الازمة الرئاسية ولا سيما مبادرة "الاعتدال"، واتفقنا على خطوات مقبلة".