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لبنان

الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً لبلدٍ عربيّ... عاصفة طوفانيّة وهذه المناطق في "خطر"

Lebanon 24
07-03-2024 | 12:40
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تحت عنوان "عاصفة طوفانية نحو الامارات، والجهوزية القصوى قد اُعلِنَت"، كتب المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر عبر صفحته على "فيسبوك":
طتهبّ رياح من مصدر بارد حيث تسيطر الموجات القطبية غرب بحر قزوين، نحو شبه الجزيرة العربية، حيث ستتشكّل بؤرة من الضغط المنخفض تصل قيمها نحو 1006hpa، فوق الامارات العربية وشرق الرياض، الامر الذي سيساهم بتدفق رياح ساخنة ورطبة من بحر العرب نحو الامارات فتصطدم بالرياح الباردة التي ستصل درجات حرارتها في طبقة 640hpa الى ما يقارب -6 و -8 درجات، فتتشكل السحب الركامية وتتساقط امطار غزيرة ومتوسطة مساء الجمعة مع عواصف رعدية، لتتحوّل الى طوفانية مع دخول يوم السبت وساعات فجر السبت وتكون دبي وابوظبي والفجيرة والعين وخورفكان وشيناص ووسط الامارات في مرحلة الخطر من حيث تشكل الحجارة البردية وارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول والفيضانات مع نسبة صواعق تصل الى 100% ، وذلك من صباح السبت ولغاية فحر الاحد. سوف تشكل الحجارة البردية خطرا على الممتلكات ويبدو ان مستوى الهطولات خلال 30 ساعة سيتراوح بين 130 و 190مم، الامر الذي يهدد بجريان الاودية وارتفاع منسوب المياه على الطرقات في بعض المناطق".
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