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لبنان

بطائرات مسيّرة... هذا ما فعله "الحزب" بجنود العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
07-03-2024 | 13:32
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "استهدف تموضعاً لجنود العدوّ في مرتفع ‏الكرنتينا بمسيرتين انقضاضيتين هجوميتين، وأصابت أهدافها بدقة".‏‏
 
 
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