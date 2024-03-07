إسرائيل تتحدّث عن إنجاز كبير حقّقه "حزب الله"... ما هو؟

قالت وسائل إعلام إسرائيلية "للأسف الإنجاز الأكبر في الشمال هو لـ"حزب الله" بإبعاد نحو 100 ألف إسرائيلي".

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّ "هناك نفياَ قاطعاً في إسرائيل بشأن وجود مواعيد مثل 15 آذار، مقابل التوصّل لاتّفاق سياسيّ مع "حزب الله".