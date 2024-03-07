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لبنان

إسرائيل تتحدّث عن إنجاز كبير حقّقه "حزب الله"... ما هو؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 13:37
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية "للأسف الإنجاز الأكبر في الشمال هو لـ"حزب الله" بإبعاد نحو 100 ألف إسرائيلي".
 
 
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّ "هناك نفياَ قاطعاً في إسرائيل بشأن وجود مواعيد مثل 15 آذار، مقابل التوصّل لاتّفاق سياسيّ مع "حزب الله".
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