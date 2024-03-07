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لبنان

مساء اليوم... مخابرات الجيش أوقفت "طمطم"

Lebanon 24
07-03-2024 | 14:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت "م.ل" المُلقب بـ"طمطم" في منطقة القبة.
 
 
والموقوف مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق نار وافتعال اشكالات في منطقة التبانة، تخللها اشتباك مسلح واصابة احد الاشخاص عن طريق الخطأ.
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الجيش

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