مساء اليوم... مخابرات الجيش أوقفت "طمطم"

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت "م.ل" المُلقب بـ"طمطم" في منطقة القبة.



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والموقوف مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق نار وافتعال اشكالات في منطقة التبانة، تخللها اشتباك مسلح واصابة احد الاشخاص عن طريق الخطأ.