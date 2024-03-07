جنبلاط عرض للتطورات مع السفير القطري

اسقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، حيث جرى عرض للتطورات العامّة في لبنان والمنطقة.

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