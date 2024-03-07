Advertisement

لبنان

جنبلاط عرض للتطورات مع السفير القطري

Lebanon 24
07-03-2024 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1172632-638454427533067386.jpg
Doc-P-1172632-638454427533067386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اسقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، حيث جرى عرض للتطورات العامّة في لبنان والمنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"غريب جداً".. هذا ما كشفه جنبلاط عن لقائه بهوكشتاين
lebanon 24
08/03/2024 01:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في قضية "الرشاوى من مصر وقطر"... اتهامات جديدة للسيناتور مينينديز
lebanon 24
08/03/2024 01:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأميركي التقى رئيس وزراء قطر لبحث جهود الإفراج عن المحتجزين في غزة
lebanon 24
08/03/2024 01:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: لماذا لا يُطالب هوكشتاين بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان كما هو الحال في غزّة؟
lebanon 24
08/03/2024 01:06:35 Lebanon 24 Lebanon 24

جنبلاط

قطر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2024-03-07
17:09 | 2024-03-07
16:45 | 2024-03-07
16:10 | 2024-03-07
15:32 | 2024-03-07
15:00 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24