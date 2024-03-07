قناة إسرائيليّة تكشف ما تُحضّره تل أبيب للبنان... ما قالته خطير

كشفت "القناة 13 الإسرائيلية"، أنّ "الجيش الإسرائيليّ يُجهّز خطة محتملة لاجتياح لبنان برّاً".

وكانت تحدّثت تقارير إسرائيليّة، إنّه "في حال عدم التوصّل إلى اتفاق سياسي مع لبنان بحلول 15 آذار المقبل، فإنّ إسرائيل ستُصعدّ في لبنان بالتزامن مع زيادة النشاط العسكري في المنطقة".