بشكل عاجل.. طلب بنقل موقوفي أمن الدولة الى هذه الجهة الأمنية!

وجّه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، كتاباً إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كلّفه بموجبه نقل جميع الموقوفين في النظارات التابعة لمديرية أمن الدولة وعددهم 69 موقوفاً، إلى السجون التابعة لمديرية قوى الأمن الداخلي بأقصى سرعة ممكنة وإعلامه بالنتيجة.

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