باسيل: نحن مع "الحزب" لحماية لبنان اما تحرير القدس فمن مسؤولية الفلسطينيين

أشار رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل إلى أنّه "عندما نتحدث عن الشراكة نفتح الابواب"، وقال "نحن مع لبنان و"حزب الله" لحماية لبنان من الهجوم الاسرائيلي عليه، اما تحرير القدس فمن مسؤولية الفلسطينيين".

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وشدّد باسيل في حديثٍ للـ"ال بي سي"، على أنّ "وحدة الساحة اللبنانية أهم من الساحات الاقليمية".

وقال: "أنا مع الحرب في حال حصلنا على مزارع شبعا أم ضمانة باستخراج النفط والغاز أو عودة النازحين السوريين الى سوريا مثلا، لكن لبنان البلد الاصغر المنكوب اقتصاديا خسارته كبيرة اليوم بسبب الحرب في الجنوب".

وأضاف باسيل أنّ "الدفاع عن النفس حقّ مشروع، لكن قرار الهجوم ليس من أمر تلقائي، وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟".

ولفت إلى أنّ "الاستحقاق الرئاسي يُمثّل المسيحيين في السلطة ولا يُمكن فرضه علينا"، وتابع: "لا يُكابر أحد علينا ويقول اتفقوا على مرشّح فقط للتسلط على قرارنا، إذ نحن لدينا مرشّح رئاسي فهل ينزلون الى الجلسات؟"