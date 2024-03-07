Advertisement

لبنان

باسيل: نحن مع "الحزب" لحماية لبنان اما تحرير القدس فمن مسؤولية الفلسطينيين

Lebanon 24
07-03-2024 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1172644-638454451842977411.jpg
Doc-P-1172644-638454451842977411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل إلى أنّه "عندما نتحدث عن الشراكة نفتح الابواب"، وقال "نحن مع لبنان و"حزب الله" لحماية لبنان من الهجوم الاسرائيلي عليه، اما تحرير القدس فمن مسؤولية الفلسطينيين".
Advertisement
 
 
وشدّد باسيل في حديثٍ للـ"ال بي سي"، على أنّ "وحدة الساحة اللبنانية أهم من الساحات الاقليمية".
 
 
وقال: "أنا مع الحرب في حال حصلنا على مزارع شبعا أم ضمانة باستخراج النفط والغاز أو عودة النازحين السوريين الى سوريا مثلا، لكن لبنان البلد الاصغر المنكوب اقتصاديا خسارته كبيرة اليوم بسبب الحرب في الجنوب".
 
 
وأضاف باسيل أنّ "الدفاع عن النفس حقّ مشروع، لكن قرار الهجوم ليس من أمر تلقائي، وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟".
 
 
ولفت إلى أنّ "الاستحقاق الرئاسي يُمثّل المسيحيين في السلطة ولا يُمكن فرضه علينا"، وتابع: "لا يُكابر أحد علينا ويقول اتفقوا على مرشّح فقط للتسلط على قرارنا، إذ نحن لدينا مرشّح رئاسي فهل ينزلون الى الجلسات؟"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2024-03-07
17:09 | 2024-03-07
16:45 | 2024-03-07
16:10 | 2024-03-07
15:32 | 2024-03-07
15:00 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24