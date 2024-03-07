مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار الـ"ان بي ان"



بحلول اليوم دخل العدوان الإسرائيلي على غزة شهره السادس حاصدا أكثر من مئة ألف شهيد وجريح ومدمرا مناطق عن بكرة أبيها.

لكن الأشهر الخمسة المنصرمة رغم قساوتها كانت شاهدة على صمود فلسطيني يضرب فيه المثل وإبداع سطرته مقاومة أنزلت بالجيش الغازي خسائر جديدها إعلانه مقتل أكثر من سبعين من قادته الكبار منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

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أما الهدنة المتوخاة فقد سقطت جولة مفاوضاتها الأخيرة بالضربة الإسرائيلية القاضية التي سددتها إليها الشروط والمطالب التعجيزية للعدو.

وأعلنت حركة حماس أن وفدها غادر القاهرة وأكد مسؤول كبير فيها أن إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء بإصرارها على رفض وقف العدوان والإنسحاب وعودة النازحين وحرية دخول المساعدات إلى القطاع.

وذكرت مصادر مصرية أن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل ما يعني أن بلوغ الهدنة قبل شهر رمضان غير ممكن وأن بث الأميركيين أجواء إيجابية في هذا الشأن وزعمهم ممارسة ضغوط على الجانب الإسرائيلي لا يعدو كونه كلاما بكلام على مسافة اشهر من الإنتخابات الأميركية.

على الجبهة اللبنانية المشهد على سخونته حيث نفذ العدو جولة جديدة من الإعتداءات الجوية والمدفعية على بلدات عند الحافة الحدودية ردت عليها المقاومة جويا وارضيا.

أما التهويل الإعلامي على لبنان فجديده منسوب إلى مصادر دبلوماسية غربية وفيه أن إسرائيل أبلغت دولا غربية بأنها حددت مهلة حتى منتصف هذا الشهر للتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان وإلا فإنها مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية نحو حرب واسعة النطاق.

لبنان الذي لا يستسلم لهذا التهويل ينتظر تواصلا من آموس هوكشتاين الذي سيبلغ المسؤولين بحصيلة محادثاته في تل أبيب بعد زيارته الأخيرة لبيروت.

على جبهة الإستحقاق الرئاسي إجتماع بعد ظهر اليوم لسفراء دول الخماسية في السفارة القطرية وذلك قبل يومين من الزيارة التي يقوم بها تكتل الإعتدال الوطني إلى عين التينة السبت لنقل حصيلة جولته الأولى على الكتل النيابية وللإستماع إلى ملاحظات الرئيس نبيه بري.







مقدمة نشرة اخبار الـ"ام تي في"



في غزة، لا هدنة مؤكدة قبل حلول رمضان. انها الخلاصة التي يمكن استنتاجها مما حصل في القاهرة. فقد غادر وفد حماس العاصمة المصرية بعد فشل الوساطة المصرية- القطرية- الاميركية. لكن الوساطة لم تسقط نهائيا ولن تتوقف. اذ افادت المعلومات ان المفاوضات ستستأنف في الاسبوع المقبل وان هناك املا ضئيلا في التوصل الى هدنة قبل رمضان.

وكما في غزة كذلك في لبنان. فالضبابية سيدة الموقف ان كان جنوبا او على صعيد الرئاسة. فعلى الجبهة الجنوبية سباق محموم بين احتمالات الهدنة واخطار الحرب، وسط معلومات تشير الى ان المهلة المعطاة لحزب الله لتحديد موقفه من المقترحات المطروحة تنتهي في منتصف الشهر الجاري . فإما ان يقبل الحزب بها وإما ان ندخل مرحلة الحرب الشاملة.

رئاسيا، مبادرة تكتل الاعتدال تترنح لكنها لم تسقط بعد، واتجاه الامور سيتحدد السبت بعد اجتماع تكتل الاعتدال مجددا بالرئيس نبيه بري. اما على صعيد اللجنة الخماسية فقد اجتمع سفراؤها اليوم في بيروت واعلنت مصادرها لل" ام تي في" انها تؤيد مبادرة تكتل الاعتدال. فهل بري سيتجاوز اللا الفعلية التي يرفعها حزب الله في وجه مبادرة التكتل مستندا الى موقف الخماسية، ام يرضخ للامر الواقع ويسير فيما يرسمه ويحدده حزب الله؟.







مقدمة نشرة اخبار "المنار"



مع الشهر الخامس من العدوان الذي لم يحقق شيئا لكيان الاحتلال، بدأ التحقيق في صفوف الجيش العبري بحثا عن حقائق وعبر، ان تجلت للمجتمع الصهيوني ستكون بغاية الايلام ..

ومع بدء التحقيق بدأ الاهتزاز باركان الحرب العبثية والمذبحة الجماعية التي يخوضها الجيش العاجز حتى الآن عن تحقيق اي من اهدافه المعلنة، وجعل جناحي الحرب السياسي والعسكري امام مفترق صعب، وهم اصلا في زحمة من الوقت الذي يطبق على خياراتهم، فكل المجازر والدمار لم تكسر الفلسطينيين مقاومين ومدنيين، وكل الاجرام لم يجر الكيان العبري الى اي انجاز، وكل الدعم الدولي وترسانة السلاح الاميركي والغطاء السياسي لاكبر عملية ابادة بالعصر الحديث لم تنقذ صورة مجتمع متناحر متخاصم مستنزف بكل انواع المشاكل والموبقات..

فيما داعمو هؤلاء كمن يدفن رأسه بالرمل، معلنا الحاجة مرة الى هدنة انسانية، ومرة اخرى الى تأمين المساعدات، فيما اوضح تكذيب لهم كان من بيت هؤلاء، من صحيفة الواشنطن بوست الاميركية التي اكدت على صفحاتها اليوم ما يعرفه العالم اجمع، انه لولا استمرار تدفق السلاح الاميركي لاوقفت تل ابيب حربها على غزة، متحدثة عن مئة عملية لتزويد الجيش العبري بالذخائر والسلاح الدقيق والفتاك، بعيدا عن معرفة الكونغرس..

وبمعرفة الاميركيين جميعهم فان ضغوطهم المسماة مشروع هدنة رمضان لم تفلح بلي ذراع المقاومة الفلسطينية واهلها، رغم كل ترغيب وترهيب الوسطاء، كما عرف العالم عدم الرغبة الاميركية بالزام الاسرائيلي بأي شيء ولو كان على حساب مصلحتها..

مصالح لن تسلم في مياه البحر الاحمر، وربما في غير مكان، مع تجديد قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وعيده بخطوات استراتيجية قادمة ستحمل المزيد من المفاجآت نصرة لغزة، ودفاعا عن اهلها..

ودفاعا عن اهل غزة، واقتصاصا لاهل لبنان، أكملت المقاومة الاسلامية رسائلها الصاروخية ضد المواقع الصهيونية، وابرزها اليوم مسيرتان انقضاضيتان اصابتا ثكنة معالي غولان، وصواريخ على مستوطنتي المطلة وعفدون ردا على العدوان الصهيوني على الضهيرة وعيترون..

وفيما يستوطن الركود السياسي الساحة المحلية، لفت اليوم زيارة وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد الى رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في الرابية، لاطلاعه على الاوضاع الميدانية والموضوعية الدقيقة بعيدا عما يتم التراشق به هنا وهناك، بحسب النائب رعد..





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



في انتظار استبدال الدخان الاسود للعدوانية الاسرائيلية في غزة بدخان ابيض من مفاوضات الهدنة، تبقى الملفات اللبنانية معلقة على قرار فريق لبناني معين بتوحيد الساحات، بلا موافقة سائر المكونات اللبنانية.

وفي اطار التعنت الاسرائيلي الذي أدخل المحادثات في مرحلة صعبة، ما ادى الى مغادرة وفد حماس العاصمة المصرية للتشاور، موقف متصلب جديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي جزم اليوم بأن إسرائيل ستواصل هجومها على الحركة على رغم تزايد الضغوط الدولية، بما في ذلك رفح. وشدد نتنياهو على توحيد الصف الداخلي الاسرائيلي للوقوف معا أمام محاولات وقف الحرب، كما قال.

اما الشؤون المحلية اللبنانية، بدءا بالرئاسة، وليس انتهاء بالقضايا المعيشية، فرهن التخبط والنوايا السيئة، بضرب الميثاق من جهة، وتشريع السطو على اموال الناس بحكم الامر الواقع من جهة اخرى.

واليوم، شكلت الزيارة التي قام بها وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة رئيسها النائب محمد رعد للرئيس العماد ميشال عون في الرابية عنوان الحدث، حيث اكد رعد ان الاتصال بين الجانبين خط دائم ومستمر لم ينقطع في السابق ولن ينقطع أبدا، وهو خط يبعث الطمأنينة والسكينة في نفوس اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم، نظرا لتاريخ التعايش والشراكة الحقيقية في مقاربة القضايا الوطنية. واشار رعد الى ان الزيارة كانت فرصة لاطلاع الرئيس عون على الاوضاع الميدانية الدقيقة والموضوعية، مشددا على النوايا الحسنة والتخاطب المسؤول بين كل الفئات والمعنيين، وصولا الى حل المشاكل الرئيسية.







مقدمة نشرة اخبار الـ"ال بي سي"



انهيار في غزة واحتمالات الهدنة، وفي المقابل ثلاثة عناوين مالية بين السعودية ودبي ومصر.



في ملف غزة، انهارت احتمالات الهدنة قبل حلول شهر رمضان، فقد أكد مسؤول رفيع المستوى في حماس اليوم أن وفدها غادر القاهرة حيث كان يشارك في مباحثات بشأن الهدنة، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي الأولي لا يلبي "الحد الأدنى" مما تطلبه الحركة.



في المقابل، اعتبرت اسرائيل ان مطالب الحركة تعجيزية، ولاسيما في موضوعي اعادة السكان ووقف النار، اضافة الى ملف الافراج عن اسرى امنيين كبار.



وفي ظل هذا المأزق، تتقدم الترجيحات أن الجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريو إشعال الوضع الأمني على مختلف الجبهات خلال رمضان، من غزة، الى رفح، وصولا الى الجبهة مع لبنان.



اقتصاديا، من السعودية أولا التي نقلت ثمانية في المئة من أسهم شركة أرامكو إلى شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ووفق رويترز فإن المملكة تستعد لبيع المزيد من أسهم أرامكو في وقت لاحق من العام الجاري، مما قد يزيد تمويل برنامج رؤية المملكة 2030.



ومن مصر حيث نقل عن ثلاثة مصرفيين أن المستثمرين الأجانب يستأنفون شراء أذون الخزانة المصرية بعد غياب طويل، وتأتي هذه الخطوة التي تعزز الثقة بالاقتصاد المصري، غداة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.



ومن دبي، حيث اعلن المكتب الإعلامي للإمارة أن الشيخ محمد بن راشد أصدر اليوم قانونا بفرض ضريبة سنوية 20 بالمئة على البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة، باستثناء المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



عبر جزيرة قبرص يقترح الاتحاد الاوروبي فتح ممر للاغاثة الى غزة, استعصت مصر القريبة وصار رفح غريبا عن فلسطين وأرضها المقدسة وجرحها المفتوح على الخناجر العدوة والصديقة في آن وبممر قبرص.. يحضر الماء بعدما تعذر التراب.. ويغيب الوضوء العربي إلا داخل البيانات غير الممتنة بإجراءات...



ما خلا تلك المرمية من فوق البحر على شكل مساعدات لا تكفي لحي واحد من أحياء غزة المحاصرة وواقع الحصار يلتحم مع دق طبول المجاعة من دون ان يتوصل المعنيون الى تفاهم تسري مفاعيله في رمضان وقد انتهت جولات القاهرة على إقفال المحضر المباشر.



ولكنها أبقت على شبكة الاتصالات مفتوحة وغادر وفد حماس للتشاور مع القيادة على ان تستأنف المحادثات الأسبوع المقبل مع بروز تصلب اسرائيلي في بلوغ الحل المؤقت.



وهذا الحل تنشده اميركا وبعض دول الاتحاد الاوروبي المتضررة من التوتر الشديد الذي ضرب حركة السفن فالبحر اصبح اليوم اسما على مسمى حيث سال فيه الاحمر مع سقوط قتلى من طواقم سفينة تجارية أصيبت بالصواريخ في خليج عدن.



وتوعدت واشنطن على لسان المتحدث باسم خارجيتها ماثيو ميلر بمحاسبة جماعة الحوثي اليمنية على هجماتها التي تستهدف حركة الشحن الدولية فيما قال الناطق باسم الحوثيين إن الأميركيين والبريطانيين يتحملون تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر وإن الجماعة أكدت مرارا أن "السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة هي المستهدفة، مؤكدا أن القوات الحوثية "لا تستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور وعلى المتوسط اللبناني,



استأنفت حركة السفن الخماسية حراكها في المياه الرئاسية الراكدة وانعقد اجتماع لسفراء اللجنة الخماسية في السفارة القطرية بجدول اعمال للقريب والبعيد..



ورسالة الاجتماع غير المباشرة أن الملف الرئاسي يتابع حصريا في اللجنة وأن قطر لا تغرد خارج السرب والى السرب الثنائي بين حزب الله والتيار الوطني الحر قدم وفد كتلة الوفاء للمقاومة اليوم تحية الوفاء الى الرئيس السابق ميشال عون متجاوزا العبور الأخير للعماد عون نحو ضفة النأي بالنفس عن حرب غزة وجبهة الجنوب...



سمع الوفد كلاما ايجابيا من الصديق السابق.. وأسمعه مواقف تنم عن قوة الموقف جنوبا حيث شرح رئيس الكتلة محمد رعد حدود الحرب ووقوف الحزب عند مصلحة لبنان ما دفع بعون الى الرد: الآن اطمأن قلبي والقلوب على بعضها وليس عند بعضها في جمهورية اليرزة.. حيث أفرغ وزير الدفاع موريس سليم "مشطه" العسكري في التعيينات المخالفة للقانون وفي امتحانات الكلية الحربية وتجاه العلاقة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،



وقال لقائد الجيش: الأمر لي واعلن وزير الدفاع للجديد انه لن يعترف برئيس الاركان حسان عودة وان على العماد جوزيف عون الاستحصال على تصريح مرور بالسفر قائلا: انا وزير دفاع ما فيك تتخطاني لا نتحدث هنا عن خلافات بيني غانتس وبينامين نتنياهو.. ومع استبعاد التشبيه بين العدو ومؤسسة الوطن الاولى إلا ان خلافاتها اصبحت تحتاج الى قوة فصل.