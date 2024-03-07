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لبنان

هذا ما تشهده أجواء مدينة صيدا الآن

Lebanon 24
07-03-2024 | 14:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق في أجواء مدينة صيدا وفوق المخيّمات الفلسطينيّة، على علوٍ متوسط.
 
 
 
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