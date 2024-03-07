خبر مهمّ يتعلّق بفاتورة الكهرباء... هكذا ستُحتسب لأوّل مرّة

أفادت الـ"أم تي في"، أنّ "فواتير كهرباء لبنان عن شهري ايار وحزيران 2023 صدرت قبل يومين، وللمرة الاولى احتسبت قيمتها بالليرة اللبنانية وايضا ما يعادلها بالدولار".

وأشارت الـ"أم تي في" في تقريرٍ لها، إلى أنّ "الفاتورة واضحة وسعر الدولار واضح ومحدد وفق سعر صرف 89500 ليرة للدولار، وبالتالي بات بإمكان المشتركين تسديد قيمة الفاتورة باحدى العملتين حسب الرغبة".

Advertisement

وأوضحت أنّه "لا يُمكن للمواطنين الدفع بالعملتين معا، اي دفع جزء من المبلغ بالدولار وجزء بالليرة".

ولفتت إلى أنّه "في حال رغب المشتركون الدفع بالدولار، عليهم تأمين المبلغ كاملا او بالحدّ الاقرب الى قيمة الفاتورة لتسهيل عملية الجباية".