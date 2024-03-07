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لبنان

عائلة نُقِلت إلى المستشفى.. ماذا حدث بعدما قصفت طائرة إسرائيليّة منزلاً في الجنوب؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 16:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة حربيّة إسرائيليّة، أغارت على منزل في بلدة طلوسة.
 
 
وقد تسبّبت الغارة بنقل عائلة إلى المستشفى، بعد إصابة أفرادها بحالة من الهلع، على اثر تطاير زجاج منزلهم.
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