مفاجأة وتلاعب

فوجئ موظفون ومتقاعدون بتلاعب في البيانات المالية، التي تستخف بعقولهم، لجهة مواعيد التحويل الى المصارف، وقبض الرواتب ومعاشات التقاعد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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