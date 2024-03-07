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لبنان
مفاجأة وتلاعب
Lebanon 24
07-03-2024
|
17:30
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فوجئ موظفون ومتقاعدون بتلاعب في البيانات المالية، التي تستخف بعقولهم، لجهة مواعيد التحويل الى المصارف، وقبض الرواتب ومعاشات التقاعد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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