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لبنان

مفاجأة وتلاعب

Lebanon 24
07-03-2024 | 17:30
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فوجئ موظفون ومتقاعدون بتلاعب في البيانات المالية، التي تستخف بعقولهم، لجهة مواعيد التحويل الى المصارف، وقبض الرواتب ومعاشات التقاعد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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