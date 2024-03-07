"الخُماسية" تُنوّع أولوياتها: وقف النار أولاً ودعم "مبادرة الاعتدال"

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غابت أمس المتابعات لمهمة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، ولم تتبلغ الحكومة اللبنانية، او اي مسؤول لبناني اي معلومات من هوكشتاين، او فريقه المساعد في بيروت، عن نتائج الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين خلال اليومين الماضيين ،حول المهمة التي يقوم بها لخفض التوتر والاشتباكات في الجنوب والاتفاق على اجراءات تهدئة مستدامة ترتكز على تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، من قبل حزب الله وإسرائيل، وفق ما اشارت مصادر سياسية لـ" اللواء".واستبعدت المصادر ان يعود هوكشتاين إلى لبنان قريبا وقبل أن يحصل على اجوبة إسرائيلية ايجابية، تمكنه من استئناف مهمته، والتي يبدو أنها مرتبطة بالتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة اولا، وهذا ينتظر أن يتبلور خلال الأيام القليلة المقبلة، بالرغم من كل الاجواء السلبية التي تواكب مساعي التهدئة ووقف اطلاق النار في غزة، بفعل التشدد الاسرائيلي، والتهاون الاميركي في ممارسة ضغوط قوية على الجانب الاسرائيلي لوقف اطلاق النار.وتطرقت المصادر إلى زيارة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين إلى لبنان مؤخرا، واشارت إلى انها حصلت بعد استحواذ الاخير على اجوبة مشجعة من لبنان وإسرائيل لاستئناف مهمته، ما يعني ان البلدين، يرغبان باستمرار المساعي والجهود السياسية الديبلوماسية، لانهاء الاشتباكات المسلحة والتوتر المتصاعد على الحدود اللبنانية الجنوبية والتوصل إلى اتفاق بين البلدين.وتحدثت المصادر عن فحوى لقاءات هوكشتاين مع نواب المعارضة، فأشارت الى انها حصلت بمبادرة من السفيرة الأميركية للاطلاع على مواقف المعارضة من مجريات الامور في المفاوضات الجارية لحل مشكلة الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية الجنوبية، واستدركت بأن بعض النواب طلبوا مواعيد شخصية لمقابلة هوكشتاين، الا انه لم يستطع تلبية العديد من اللقاءات، لضيق الوقت، في حين تمت بعض اللقاءات بسرعة في مطار بيروت وعلى الواقف.قالت مصادر رسمية لـ«الأخبار» إن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين جمّد مهمته وقرّر العودة إلى بلاده واستدعى مساعده الذي أبقاه في بيروت لمتابعة الاتصالات، بعدما بدا أن مفاوضات التهدئة في غزة وصلت إلى طريق مسدود. وأضافت أن المبعوث الأميركي «لن يعود إلا بعد إقرار الهدنة، لأنه لم يحصل على جواب عمّا إذا كانت المقاومة ستوقف عملياتها في حال أعلنت إسرائيل هدنة من طرف واحد، أو في حال صدر قرار عن مجلس الأمن في هذا الشأن». وقالت مصادر متابعة إن «مبادرة هوكشتاين فرطت عملياً مع الأنباء عن انهيار مفاوضات القاهرة»، مشيرة إلى أن «بيت القصيد في المبادرة هو عودة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة، فيما بقية البنود، كنشر الجيش وغيره، لزوم ما لا يلزم». ولفتت إلى إشارة النائب السابق وليد جنبلاط، في حديث صحافي أمس، عن سؤاله هوكشتاين عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستزيد مساعداتها المالية للجيش. وردّ الأخير بأنه «لا يمكن تمرير مثل هذا الاقتراح عبر الكونغرس».وذكرت «نداء الوطن» أنّ اللجنة الخماسية التي اجتمعت أمس أبدت اهتماماً بالملف الأمني في لبنان، على الرغم من إعلانها مجدداً أنها تتابع الملف الرئاسي، في ما بدا بأنه صار عملية روتينية.وكان سفراء «الخماسية» عقدوا اجتماعاً، في السفارة القطرية في بيروت. وأفادت السفارة في بيان صدر بعد الاجتماع «أنّ اللقاء عرض التطورات في لبنان، وبحث في الملف الرئاسي». ولفتت إلى أنّ «السفراء جددوا تأكيد أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وأبدوا دعمهم المستمر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن».وبعد اجتماع السفراء، زار السفير القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في كليمنصو، وكان الاجتماع حسب المعلومات «مثمراً جداً».وفي الإطار نفسه، علمت «نداء الوطن» أن السفيرة الاميركية ليزا جونسون التي اجتمعت بعدد من النواب في منزل النائب ميشال ضاهر في الفرزل، قالت إنّ «الخماسية» تعتبر مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني» النيابي منسجمة مع مساعي اللجنة التي تشارك في عضويتها. وأوضحت أنّ اهتمام واشنطن في الملف اللبناني مستمر حتى تشرين الثاني المقبل، قبل أن تدخل الولايات المتحدة في انتخاباتها الرئاسية. ولفتت الى تلاقي المواقف بين أعضاء «الخماسية».وفي ما يتصل بآفاق عمل «الخماسية» كشفت مصادر ديبلوماسية أنّ دور المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قد «انتهى». وعزت ذلك الى أن المبادرة التي انطلقت منها باريس «لم تعد موجودة».وكتبت" النهار": اكتسب الاجتماع الذي عقده امس سفراء دول المجموعة الخماسية، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في السفارة القطرية في بيروت دلالات بارزة جاءت بمثابة تبديد لكثير من الانطباعات المشوشة على مسار هذه المجموعة وافتعال مطبات أمامها. وتاليا يتسع الرد لنفي شائعة انسحاب الولايات المتحدة من المجموعة الخماسية لتغدو رباعية فقط. ووفق المعطيات التي أحاطت باجتماع السفراء الخمسة فهو شكل ردا ثلاثي الأهداف، على ما اثير ويثار أخيرا حيال مسار المجموعة. الرد الأول يتصل بنفي ان تكون مهمة هوكشتاين قد اتسعت لـ"تبتلع" مسار المجموعة الخماسية، اذ ان الملف الرئاسي لا يزال في عهدتها حصرا ولا رابط بينها وبين مهمة هوكشتاين المحددة باحتواء التصعيد الأمني والحربي بين إسرائيل وحزب الله.والرد الثاني يتصل بتبديد كل الموجات المتعاقبة عن خلافات بين الدول أعضاء المجموعة وتحديدا وجود تباينات بين بعضهم ودولة قطر تحديدا. ولذا كان الاجتماع البارحة في السفارة القطرية تبعا لاتفاق على دورية انعقاد الاجتماعات في كل من سفارات الدول الخمس. اما الرد الثالث فهو ابعد من رد ويتصل بمعلومات مؤكدة تفيد بان المجموعة ايدت مبادرة وتحرك "كتلة الاعتدال الوطني" في شأن رسم خريطة طريق تشاورية ومن ثم انعقاد جلسة انتخابية مفتوحة تتيح انتخاب رئيس الجمهورية.وأصدرت السفارة القطرية بيانا بعد الاجتماع اشارت فيه إلى انه "تم خلال اللقاء، استعراض التطورات الراهنة في لبنان، والبحث في الملف الرئاسي". ولفتت إلى أن "السفراء جددوا تأكيد أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وأبدوا دعمهم المستمر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن".ودكرت «البناء» أن المفاوضات غير المباشرة بين لبنان و»إسرائيل» عبر الوسيط الأميركي هوكشتاين لم تتوقف مع مغادرة الأخير، لكن المفاوضات مستمرّة عبر مسؤولين أميركيين أمنيين ودبلوماسيين بالتوازي مع مفاوضات في قطر حول الملف الحدوديّ على أن يعود هوكشتاين في وقت لاحق لاستكمال البحث بالترتيبات الحدودية التي تحدّث بها مع المسؤولين اللبنانيين.وكتبت" الديار": بحسب اوساط دبلوماسية غربية تحدثت امام زوارها في بيروت، فان الاصرار الاميركي على ابقاء الخطوط مفتوحة بين كافة الاطراف عبر المبعوث الرئاسي اموس هوكشتاين، يهدف الى منع حكومة الحرب او بعض اعضائها من ارتكاب «خطيئة» الحرب الشاملة مع لبنان في ظل معرفة اميركية دقيقة بمواطن الضعف لدى الجيش الاسرائيلي «المنهك» بعد خمسة اشهر من حرب متعددة الجبهات، اضافة الى وجود ثغرة مخيفة في منظومة السلاح المضاد للصواريخ لجهة الفشل في اعتراض مسيرات حزب الله، والنقص الحاد في الصواريخ التي لن تكون كافية ابدا لحماية الجبهة الداخلية التي ستكون مكشوفة بمعظمها بعد اسبوعين على ابعد تقدير من حرب مفتوحة في الشمال.اضافت " الديار": ثمة قناعة راسخة لدى سفراء "الخماسية" بعدم وجود معطيات جدية في هذا الاطار، قبل انقشاع صورة الحرب الدائرة جنوبا وفي المنطقة. لكن السفراء الخمسة اجروا تقييما للاتصالات الاخيرة في ضوء مبادرة كتلة الاعتدال الوطني التي تتواصل يوميا مع سفراء اللجنة لوضعهم في صورة الحراك الرئاسي. اما في الشكل، فان عقد اللقاء في السفارة القطرية جاء رداً على التسريبات التي تحدثت عن تباين الموقف القطري من حراك المجموعة الديبلوماسية خارج سرب الخماسية.