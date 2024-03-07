Advertisement

لبنان

تساؤلات تنتظر لقاء نواب الإعتدال مع بري!

Lebanon 24
07-03-2024 | 22:26
A-
A+
Doc-P-1172708-638454724923690854.jpg
Doc-P-1172708-638454724923690854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب صلاح سلام في" اللواء": توقيت لقاء سفراء الخماسية جاء على إيقاع النقاش الدائر حول مبادرة «كتلة الإعتدال»، الداعية لعقد جلسات إستشارات نيابية للبحث في إمكانية التوصل إلى آلية مقبولة من الجميع لتمرير الإنتخابات الرئاسية، سواء عبر التوافق على مرشح معين يحظى بالتزكية، أو عبر الإقتراع السرّي، في حال بقي أكثر من مرشح في الساحة الإنتخابية، ليفوز مَنْ ينال أكثرية أصوات النواب. 
Advertisement
التجاوب السريع من الكتل المسيحية الرئيسية: القوات والتيار الوطني والكتائب، أعطى المبادرة دفعاً كبيراً، ويفوق التوقعات الأولية، مما دفع بعض كتل الممانعة إلى مراجعة حساباتها، وتريّث البعض الآخر في إعلان موقفه النهائي، والإنصراف إلى إجراء الإستطلاعات، وعمليات البوانتاج لتوزّع أصوات النواب في حال حصول الجلسات المستمرة دون تطيير النصاب، وفق التعهدات التي تتطلبها المبادرة من كل الكتل النيابية. 
وجاءت زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الأخيرة لتصب ماءً بارداً على الحركة الرئاسية، بعد تبنيه وجهة نظر الممانعة، بعدم البحث في أي ملف داخلي، قبل وقف النار في غزة، بما في ذلك الإستحقاق الرئاسي. 
أولية هوكشتاين عاكست توجهات الورقة الفرنسية التي فصلت بين الإنتخابات الرئاسية والحرب في غزة،  وركّز الوسيط الأميركي على التهدئة على الحدود مع الجانب الإسرائيلي، وتنفيذ بعض فقرات القرار ١٧٠١، وتأجيل البحث بالترسيم البرّي والإنسحابات الإسرائيلية من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، إلى ما بعد إنتهاء الحرب في غزة. 
ولكن ماذا لو فشلت مفاوضات الهدنة في غزة، بسبب عناد نتانياهو  وفريقه المتطرف في متابعة الحرب، والتخطيط لإجتياح رفح؟ 
وماذا يبقى من فعالية الوساطة الأميركية في حال ذهبت العلاقات بين بايدن ونتانياهو إلى مزيد من التأزم، بعد إستفحال الخلافات التي ظهرت إلى العلن في الأيام الأخيرة؟ 
وما هو البديل في حال أُجهضت مبادرة كتلة الإعتدال، وفشلت التشاورات النيابية في تحقيق الإختراق المطلوب في الجدار الرئاسي؟ 
تساؤلات قد تظهر أجوبتها بعد لقاء نواب الإعتدال مع الرئيس نبيه برّي غداً! 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2024-03-08
00:55 | 2024-03-08
00:30 | 2024-03-08
00:18 | 2024-03-08
22:40 | 2024-03-07
22:28 | 2024-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24