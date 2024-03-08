التوتر يرتفع جنوباً.. غارات اسرائيلية على عدد من البلدات

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عاد التوتر الى الارتفاع في الجنوب، حيث جدد الجيش الاسرائيلي اعتداءاته على عدد من القرى والبلدات، حيث أطلق الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم، قذيفتين على تلة المطران- محيط حمامص في سردا.واستهدفت الغارات الاسرائيلية حي المشاع بين المنصوري ومجدلزون، ومنطقة برعشيت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكان الجيش الاسرائيلي قد اطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".وهذا وحلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور على الساحل البحري، وفوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.