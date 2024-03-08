Advertisement

لبنان

التوتر يرتفع جنوباً.. غارات اسرائيلية على عدد من البلدات

Lebanon 24
08-03-2024 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1172742-638454907405681112.jpg
Doc-P-1172742-638454907405681112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد التوتر الى الارتفاع في الجنوب، حيث جدد الجيش الاسرائيلي اعتداءاته على عدد من القرى والبلدات، حيث أطلق الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم، قذيفتين على تلة المطران- محيط حمامص في سردا.
واستهدفت الغارات الاسرائيلية حي المشاع بين المنصوري ومجدلزون، ومنطقة برعشيت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وكان الجيش الاسرائيلي قد اطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".
وهذا وحلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور على الساحل البحري، وفوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-03-08
04:30 | 2024-03-08
04:10 | 2024-03-08
04:06 | 2024-03-08
04:02 | 2024-03-08
04:00 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24