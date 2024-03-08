مستجدات الجبهة الجنوبية: اسرائيل أطلقت نيران رشاشاتها باتجاه هذه المواقع

اطلق العدو فجرا، نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي حتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور على الساحل البحري، واطلق العدو ليلا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

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وكان الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على منزل في مجدل زون، ما ادى الى تدميره بالكامل، ووقوع اصابات طفيفة في صفوف الاهالي من جراء تناثر الزجاج و الحجارة على المنازل المجاورة، بالإضافة الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات. كما أغار على منزل في بلدة رامية، واقتصرت الاضرار على الماديات.

كما نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات وهمية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل والزهراني وصيدا.

واستهدف القصف المعادي ليلا، أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة. وعملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية من فوج بلدة المنصوري على إزالة الركام من الطرق.