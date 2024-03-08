اطلاق رصاص وانفجار قنبلة.. ماذا حصل في القبة فجراً؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين اقدموا فجر اليوم على اطلاق الرصاص ورمي قنبلة باتجاه احد مكاتب الاشتراكات في منطقة القبة بالقرب من مسجد الوديع ثمّ فروا، من دون وقوع اصابات، انما اتت الأضرار مادية.ورحجت المصادر ان اطلاق الرصاص ورمي القنبلة ناتج عن اشكال سابق، وكان صوت انفجار القنبلة سمع في ارجاء منطقة القبة والجوار.