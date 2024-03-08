ضو: سلام للمرأة المناضلة في كلّ العالم

كتب النائب مارك ضو على منصة "اكس": "في يوم المرأة العالمي، أتوجه بتحية تقدير للمرأة اللبنانية التي تواجه التحديات والأزمات بصمودها وتضحياتها. نجدد مبدأنا الراسخ بالمساواة الذي يُترجم بعملنا التشريعي عبر السعي لتعديل القوانين التي تعزز حقوقها. سلام للمرأة المناضلة في كل أنحاء العالم ولنساء غزّة بشكل خاص… اليوم وكل يوم".

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