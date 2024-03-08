"الشيبوب" بقبضة قوى الأمن.. هذا ما قام به أمس

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من قوى الامن الداخلي اوقفت المدعو "ا.خ" الملقب بـ"الشيبوب" من بلدة الحويش العكارية وسلمته الى فصيلة البداوي.ويذكر ان الموقوف كان قد اعتدى على عناصر من قوى الامن الداخلي اثناء تأديتهم واجبهم في محلة اوتوستراد البداوي نهار امس.التحقيق معه جار تحت اشراف القضاء المختص.