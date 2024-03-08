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لبنان

"الشيبوب" بقبضة قوى الأمن.. هذا ما قام به أمس

Lebanon 24
08-03-2024 | 02:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من قوى الامن الداخلي اوقفت المدعو "ا.خ" الملقب بـ"الشيبوب" من بلدة الحويش العكارية وسلمته الى فصيلة البداوي.

ويذكر ان الموقوف كان قد اعتدى على عناصر من قوى الامن الداخلي اثناء تأديتهم واجبهم في محلة اوتوستراد البداوي نهار امس.
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التحقيق معه جار تحت اشراف القضاء المختص.
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