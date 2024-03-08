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لبنان

بشأن الرواتب.. هذا ما فوجئ به هؤلاء!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-03-2024 | 03:15
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واجه عسكريون مؤخراً صعوبات في سحب كافة رواتبهم من الصرافات الآلية التابعة لبعض المصارف، وذلك بسبب وجود حدّ أدنى لعمليات السحب تبدأ من 20 دولاراً أميركياً.

وتقول المصادر إن هذه المسألة أثارت الريبة لاسيما أن القدرة على سحب "الفراطات" ضروري جداً كونها تمثل نسبة جيدة في رواتب العسكريين في الوقت الحالي.
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وللعلم، فإن هناك مصارف تسمح للعسكريين بايداع دولارات في حساباتهم المصرفية الجارية لزيادة نسبة الأموال الموجودة كي يتم سحبها بالكامل، لكن هذا الأمر ليس متوافراً لدى كل المؤسسات المصرفية بشكل سريع وسهل.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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