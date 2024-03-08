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لبنان

محتجون يقطعون طريق خلدة.. والسبب؟

Lebanon 24
08-03-2024 | 03:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أفرادا من عشائر عرب خلدة قطعوا طريق خلدة بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة، احتجاجًا على توقيف أحد الأشخاص من قبل مخابرات الجيش.

ويعمل الجيش على إعادة فتحها.
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