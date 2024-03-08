محتجون يقطعون طريق خلدة.. والسبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أفرادا من عشائر عرب خلدة قطعوا طريق خلدة بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة، احتجاجًا على توقيف أحد الأشخاص من قبل مخابرات الجيش.



ويعمل الجيش على إعادة فتحها.

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