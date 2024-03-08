سعد الحريري: فخور بإنجازات المرأة اللبنانية والعربية

كتب الرئيس سعد الحريري لمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، عبر منصة ""اكس": "في يوم المرأة العالمي، تحية لكل النساء. فخور بإنجازات المرأة اللبنانية والعربية، شريكة كاملة في حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية".

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