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لبنان

سعد الحريري: فخور بإنجازات المرأة اللبنانية والعربية

Lebanon 24
08-03-2024 | 03:58
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 كتب الرئيس سعد الحريري  لمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، عبر منصة ""اكس": "في يوم المرأة العالمي، تحية لكل النساء. فخور بإنجازات المرأة اللبنانية والعربية، شريكة كاملة في حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية".
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