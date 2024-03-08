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لبنان

ماذا يحصل أمام مصرف لبنان؟

Lebanon 24
08-03-2024 | 04:02
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اعتصم عدد من المودعين امام مصرف لبنان احتجاجا على سياسات المصرف المالية.
 
والقى عدد منهم المفرقعات النارية باتجاه مبنى المركزي.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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