تحضروا... في هذا الموعد ينحسر المنخفض الجوي

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية صباحا، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، تخف حدة الأمطار تدريجيا خلال النهار وتنحسر مساء فيتحول الطقس الى غائم جزئيا.جاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب تركيا حتى صباح يوم الأحد حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا ، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من يوم الاثنين بمرتفع جوي يؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22 درجة، طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم، تهطل أمطار متفرقة أحيانا اعتبارا من المساء خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.السبت: غائم اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا في المناطق الشمالية صباحا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، تخف حدة الأمطار تدريجيا خلال النهار وتنحسر مساء فيتحول الطقس الى غائم جزئيا.الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل علي الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، تهطل امطار بشكل متفرق في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويتحسن الطقس خلال النهار فيتحول ليلا الى قليل الغيوم.الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل وجنوب البلاد.-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 10 درجات، في الداخل من 7 الى 15 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 25 و 50 كم/س .-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 5,57-ساعة غروب الشمس: 17,41