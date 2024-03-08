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لبنان

هزة أرضية في هذه المنطقة الجنوبية!

Lebanon 24
08-03-2024 | 04:10
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 شعر سكان مدينة صيدا وجوارها قرابة العاشرة والربع  صباحاً بهزة أرضية.

وبحسب المعلومات، استمرت الهزة لثوان معدودة  .
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هزة

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