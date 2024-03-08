خبر يهمّ المواطنين.. هذا ما يجب أنّ تعرفوه عن فاتورة الكهرباء الجديدة

أصدرت شركة بوتك للصيانة والتشغيل BUS بيانا إلى جميع المشتركين في المنطقة الجغرافية الأولى (جبل لبنان الشمالي - محافظة لبنان الشمالي - محافظة عكار) جاء فيه:

"بناء على بيان مؤسسة كهرباء لبنان الصادر بتاريخ 6 شباط 2024، نحيطكم علما أنه ابتداء من إصدار شهر أيار2023، ستحتسب قيمة فاتورة الكهرباء بالليرة اللبنانية وما يعادلها بالدولار الأميركي (مرفق نموذج عن الفاتورة الجديدة) وبالتالي بات بإمكان المشتركين تسديد قيمة الفاتورة بإحدى العملتين حسب الرغبة، وعليه لا يمكن الدفع بالعملتين معا أي دفع جزء من المبلغ بالدولار الأميركي وجزء بالليرة اللبنانية. وفي حال رغب المشتركون في الدفع بالدولار الأميركي، نرجو تأمين المبلغ كاملا أو بالحد الأقرب إلى قيمة الفاتورة وذلك بهدف تسهيل عملية الجباية".