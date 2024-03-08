بسبب قصف "الحزب"... هذا ما يُحضّره رؤساء المستوطنات القريبة من لبنان الأحد

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ذكرت "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إنّ رؤساء السلطات المحلية في الشمال يفقدون صبرهم، معتبرين أنّ "الوعود التي قطعت سجلت على لوح ثلج".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنّ المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من الشمال لا يزالون بعيدين عن مستوطناتهم، وينتظرون منذ خمسة أشهر استجابة من صناع القرار.ومن المتوقع أن يجتمع رؤساء المستوطنات المُخلاة من الشمال في يوم الأحد، وفقاً للصحيفة، بعد خمسة أشهر من عدم اليقين والإحباط والخوف على مستقبلهم.ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس شلومي قوله: "يجب أن نذهب إلى القدس ونطالب بإجابات، لأننا نشعر أنه تم التخلي عنا، وأن الحكومة تتجاهلنا".وقال موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي لماتيه آشر ورئيس منتدى خط المواجهة، وفقاً للصحيفة: "الوعود التي أعطيت لنا سجلت على لوح ثلج، والدولة تواصل جعل الأمور صعبة على أصحاب الأعمال والمزارعين، وعلى المستوطنين الواقعين تحت الحرب دون أمل ودون أي يقين، بينما تعيش الدولة كما لو أنه لا توجد حرب".وذكرت الصحيفة أنه في الأشهر الأخيرة، "كان الشمال في حالة حرب لا تتوقف"، مضيفةً أنه يتم إطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدروع وقذائف الهاون ومسيّرات انتحارية من لبنان كل يوم، ولا تزال المنطقة التي أصبحت "حزاماً أمنياً إسرائيلياً" شبه مهجورة.واستذكرت الصحيفة عمليات المقاومة في لبنان، قائلةً "فقط بعد ظهر أمس الخميس، أطلق حزب الله صاروخين مضادين للدروع أصابا المباني السكنية في المطلة".إضافة إلى ذلك، بحسب الصحيفة، تم إطلاق صواريخ مضادة للدروع على مزارع شبعا وحرمون، بعد وابل كثيف من حوالي 30 قذيفة صاروخية على الجليل. (الميادين)