Advertisement

لبنان

إسرائيل: قصفنا مقرين لحزب الله

Lebanon 24
08-03-2024 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1172863-638454989054304692.jpg
Doc-P-1172863-638454989054304692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقرا عسكريا لحزب الله في منطقة المنصوري ومقرا آخر في منطقة بنت جبيل. 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة اسرائيلية تستهدف حي المشاع بين المنصوري ومجدل زون
lebanon 24
08/03/2024 15:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفجار كبير.. قصفٌ يطال بنت جبيل وصورة أولية للمكان!
lebanon 24
08/03/2024 15:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعلن عن توقيف شخصين في المنصورية.. ماذا فعلا مع آخرين؟
lebanon 24
08/03/2024 15:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجمات على بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في إبل السقي ويارين وبنت جبيل (الجزيرة)
lebanon 24
08/03/2024 15:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

بنت جبيل

المنصوري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:28 | 2024-03-08
08:18 | 2024-03-08
07:22 | 2024-03-08
07:08 | 2024-03-08
07:05 | 2024-03-08
07:00 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24