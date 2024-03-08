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لبنان

ترقية الأب ميشال جلخ الأنطونيّ إلى الدرجة الأسقفيّة والسيامة في 8 حزيران المقبل

Lebanon 24
08-03-2024 | 05:51
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وزّع المكتب الإعلامّي في الكرسيّ البطريركيّ-بكركي الخبر الصادر عن أمانة سرّ البطريركيّة المارونيّة بشأن ترقية الأب ميشال جلخ الأنطونيّ إلى الدرجة الأسقفيّة، وجاء فيه:

"رفع قداسة البابا فرنسيس الأب ميشال جلخ، الراهب الأنطونيّ، أمين سرّ دائرة الكنائس الشرقيّة في الفاتيكان المعيّن منذ شهر شباط 2023، إلى الدرجة الأسقفيّة بلقب "رئيس أساقفة نصيبين شرفًا". وسيتمّ الإحتفال برسامته الأسقفيّة في بكركي يوم السبت في 8 حزيران 2024.
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وُلد المطران الجديد في البوشريّة (أبرشيّة أنطلياس المارونيّة) في 27 آب 1966. دخل الرهبانيّة الأنطونيّة ولبس الثوب الرهبانيّ سنة 1983. أبرز نذوره المؤبّدة سنة 1990 وسيم كاهنًا في 8 تشرين الأوّل سنة 1991. حامل شهادة دكتوراه في علوم الكنيسة الشرقيّة من الكليّة الحبريّة الشرقيّة في روما للآباء اليسوعيّين. تولّى رئاسة دير مار آشعيا في روما ومهمّة وكيل عام الرهبانيّة لدى الكرسيّ الرسوليّ. أُسندت إليه رئاسة الجامعة الأنطونيّة، وانتُخب أمينًا عامًّا لمجلس كنائس الشرق الأوسط. يتقن اللغات الأجنبيّة الإيطاليّة والفرنسيّة والإنكليزيّة. بارك الله خدمته في الكرسيّ الرسوليّ  وأسقفيّته لمجده تعالى وخير الكنيسة".
 
 
كذلك، صدر عن الأمانة العامَّة للرهبانيّة الأنطونيَّة المارونيّة ما يلي: 

"رفع قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس الأب ميشال جلخ الأنطوني إلى درجة الأسقفيَّة وعيَّنه رئيس أساقفة  نِصِّبين للموارنة شرفًا". 

يُذكر أنَّ البابا كان قد عيَّن الأب جلخ أمين سرِّ دائرة الكنائس الشرقيَّة في الفاتيكان في ١٥ شباط ٢٠٢٣ ومستشارًا لدائرة تعزيز وحدة المسيحيين في ٢٣ كانون الثّاني الماضي. 

إن الرئيس العامّ للرهبانيّة الأنطونيَّة الأباتي جوزف بو رعد ومجلس المدبِّرين يشكرون قداسة البابا على غيرته الأبويَّة ولفتته نحو الرهبانيّة الأنطونيّة ويفتخرون بابنها الأب ميشال على هذا التّعيين متمنِّين له دوام الصحّة والنّجاح في خدمته الرسوليَّة في الكرسي الرسولي.
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