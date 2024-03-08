19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ترقية الأب ميشال جلخ الأنطونيّ إلى الدرجة الأسقفيّة والسيامة في 8 حزيران المقبل
Lebanon 24
08-03-2024
|
05:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
وزّع المكتب الإعلامّي في الكرسيّ البطريركيّ-بكركي الخبر الصادر عن أمانة سرّ البطريركيّة المارونيّة بشأن ترقية الأب ميشال جلخ الأنطونيّ إلى الدرجة الأسقفيّة، وجاء فيه:
"رفع قداسة البابا فرنسيس الأب ميشال جلخ، الراهب الأنطونيّ، أمين سرّ دائرة الكنائس الشرقيّة في الفاتيكان المعيّن منذ شهر شباط 2023، إلى الدرجة الأسقفيّة بلقب "رئيس أساقفة نصيبين شرفًا". وسيتمّ الإحتفال برسامته الأسقفيّة في بكركي يوم السبت في 8 حزيران 2024.
Advertisement
وُلد المطران الجديد في البوشريّة (أبرشيّة أنطلياس المارونيّة) في 27 آب 1966. دخل الرهبانيّة الأنطونيّة ولبس الثوب الرهبانيّ سنة 1983. أبرز نذوره المؤبّدة سنة 1990 وسيم كاهنًا في 8 تشرين الأوّل سنة 1991. حامل شهادة دكتوراه في علوم الكنيسة الشرقيّة من الكليّة الحبريّة الشرقيّة في روما للآباء اليسوعيّين. تولّى رئاسة دير مار آشعيا في روما ومهمّة وكيل عام الرهبانيّة لدى الكرسيّ الرسوليّ. أُسندت إليه رئاسة الجامعة الأنطونيّة، وانتُخب أمينًا عامًّا لمجلس كنائس الشرق الأوسط. يتقن اللغات الأجنبيّة الإيطاليّة والفرنسيّة والإنكليزيّة. بارك الله خدمته في الكرسيّ الرسوليّ وأسقفيّته لمجده تعالى وخير الكنيسة".
كذلك، صدر عن الأمانة العامَّة للرهبانيّة الأنطونيَّة المارونيّة ما يلي:
"رفع قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس الأب ميشال جلخ الأنطوني إلى درجة الأسقفيَّة وعيَّنه رئيس أساقفة نِصِّبين للموارنة شرفًا".
يُذكر أنَّ البابا كان قد عيَّن الأب جلخ أمين سرِّ دائرة الكنائس الشرقيَّة في الفاتيكان في ١٥ شباط ٢٠٢٣ ومستشارًا لدائرة تعزيز وحدة المسيحيين في ٢٣ كانون الثّاني الماضي.
إن الرئيس العامّ للرهبانيّة الأنطونيَّة الأباتي جوزف بو رعد ومجلس المدبِّرين يشكرون قداسة البابا على غيرته الأبويَّة ولفتته نحو الرهبانيّة الأنطونيّة ويفتخرون بابنها الأب ميشال على هذا التّعيين متمنِّين له دوام الصحّة والنّجاح في خدمته الرسوليَّة في الكرسي الرسولي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً لبلدٍ عربيّ... عاصفة طوفانيّة وهذه المناطق في "خطر"
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً لبلدٍ عربيّ... عاصفة طوفانيّة وهذه المناطق في "خطر"
12:40 | 2024-03-07
07/03/2024 12:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لـ"الحزب".. موقع يكشف ما قد تقوم به إسرائيل في لبنان في هذا التاريخ
Lebanon 24
إنذار لـ"الحزب".. موقع يكشف ما قد تقوم به إسرائيل في لبنان في هذا التاريخ
13:00 | 2024-03-07
07/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كعكة عصرونية" بيد سفيرة في السرايا!
Lebanon 24
"كعكة عصرونية" بيد سفيرة في السرايا!
08:53 | 2024-03-07
07/03/2024 08:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى بين عناصر من قوى الأمن وركاب "فان" في وسط الطريق
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى بين عناصر من قوى الأمن وركاب "فان" في وسط الطريق
11:43 | 2024-03-07
07/03/2024 11:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان... ماذا قال نتنياهو قبل قليل؟
Lebanon 24
عن لبنان... ماذا قال نتنياهو قبل قليل؟
11:16 | 2024-03-07
07/03/2024 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:28 | 2024-03-08
خبر عاجل من صيدا... هذا ما حصل أثناء تحليق طائرة مسيّرة فوق المدينة
08:18 | 2024-03-08
علية ومنصوري: لمراجعتنا قبل رمي التهم جزافاً
07:22 | 2024-03-08
بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصين في الروشة إليكم ما كانا يفعلانه
07:08 | 2024-03-08
خبر عاجل يتعلّق بالطوابع... هذا ما سيجري الأسبوع المقبل
07:05 | 2024-03-08
بري تابع الاوضاع الامنية مع مولوي واستقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة
07:00 | 2024-03-08
بسبب قصف "الحزب"... هذا ما يُحضّره رؤساء المستوطنات القريبة من لبنان الأحد
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
03:29 | 2024-03-08
08/03/2024 15:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
08/03/2024 15:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
08/03/2024 15:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24