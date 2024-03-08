يزبك: ستواصل المقاومة ضرباتها حتى تتوقف الحرب على غزة ولبنان

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رأى رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك ان "الحرب في شمال فلسطين التي يشنها العدو الصهيوني على قرانا وأهلنا ستحولها المقاومة الإسلامية الى ويلات على الكيان الغاصب المؤقت، كاشفة بضرباتها حقيقة الكيان بأنه أوهن من بيت العنكبوت، وانه لا يجدي العدو تكتمه على خسائره من قتلى وجرحى وما حل بمستوطناته ردا على اعتداءاته. ولا يوقف المقاومة تهويلات وتهديدات وحركات بهلوانية من هنا وهناك".وفي خطبة الجمعة، أكد الشيخ يزبك أن "المقاومة ماضية وهي منسجمة مع أهدافها التي حددتها منذ انطلاقتها، وقدمت في سبيل هذه الأهداف الإستشهاديين والشهداء والقادة والعلماء، وما زالت وستبقى تواصل ضرباتها لهذا العدو حتى تتوقف الحرب على غزة والإعتداءات على وطننا لبنان، وتمنع من انتهاك سيادته وقتل الأبرياء والمدنيين، وها هو العالم يسمع صراخ جنود هذا العدو في شمال فلسطين، ويسمع مجنداته ومستوطنيه، كما أنه يسمع الأقوال الرافضة من بعض قيادات هذا العدو، والمطالبة بعدم المغامرة".وختم يزبك موجها التحية إلى "جبهات الإسناد من اليمن إلى العراق إلى كل الداعمين لغزة وفلسطين من أحرار العالم بأصواتهم وأقلامهم ومواقفهم الرافضة المعبر عنها بكل وسيلة، فالرهان الرهان على القيم وإنسانية الإنسان، وسينتصر الحق مهما طال الزمان. فإن فجر الغد آت بالفرج وقيام دولة المستضعفين في الأرض وبسط العدل والقسط وتحيا البشرية حينها بالأمن والإستقرار، وتعود إلى صوابها، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا".