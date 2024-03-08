19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
يزبك: ستواصل المقاومة ضرباتها حتى تتوقف الحرب على غزة ولبنان
Lebanon 24
08-03-2024
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك ان "الحرب في شمال فلسطين التي يشنها العدو الصهيوني على قرانا وأهلنا ستحولها المقاومة الإسلامية الى ويلات على الكيان الغاصب المؤقت، كاشفة بضرباتها حقيقة الكيان بأنه أوهن من بيت العنكبوت، وانه لا يجدي العدو تكتمه على خسائره من قتلى وجرحى وما حل بمستوطناته ردا على اعتداءاته. ولا يوقف المقاومة تهويلات وتهديدات وحركات بهلوانية من هنا وهناك".
Advertisement
وفي خطبة الجمعة، أكد الشيخ يزبك أن "المقاومة ماضية وهي منسجمة مع أهدافها التي حددتها منذ انطلاقتها، وقدمت في سبيل هذه الأهداف الإستشهاديين والشهداء والقادة والعلماء، وما زالت وستبقى تواصل ضرباتها لهذا العدو حتى تتوقف الحرب على غزة والإعتداءات على وطننا لبنان، وتمنع من انتهاك سيادته وقتل الأبرياء والمدنيين، وها هو العالم يسمع صراخ جنود هذا العدو في شمال فلسطين، ويسمع مجنداته ومستوطنيه، كما أنه يسمع الأقوال الرافضة من بعض قيادات هذا العدو، والمطالبة بعدم المغامرة".
وختم يزبك موجها التحية إلى "جبهات الإسناد من اليمن إلى العراق إلى كل الداعمين لغزة وفلسطين من أحرار العالم بأصواتهم وأقلامهم ومواقفهم الرافضة المعبر عنها بكل وسيلة، فالرهان الرهان على القيم وإنسانية الإنسان، وسينتصر الحق مهما طال الزمان. فإن فجر الغد آت بالفرج وقيام دولة المستضعفين في الأرض وبسط العدل والقسط وتحيا البشرية حينها بالأمن والإستقرار، وتعود إلى صوابها، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً لبلدٍ عربيّ... عاصفة طوفانيّة وهذه المناطق في "خطر"
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً لبلدٍ عربيّ... عاصفة طوفانيّة وهذه المناطق في "خطر"
12:40 | 2024-03-07
07/03/2024 12:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لـ"الحزب".. موقع يكشف ما قد تقوم به إسرائيل في لبنان في هذا التاريخ
Lebanon 24
إنذار لـ"الحزب".. موقع يكشف ما قد تقوم به إسرائيل في لبنان في هذا التاريخ
13:00 | 2024-03-07
07/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كعكة عصرونية" بيد سفيرة في السرايا!
Lebanon 24
"كعكة عصرونية" بيد سفيرة في السرايا!
08:53 | 2024-03-07
07/03/2024 08:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى بين عناصر من قوى الأمن وركاب "فان" في وسط الطريق
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى بين عناصر من قوى الأمن وركاب "فان" في وسط الطريق
11:43 | 2024-03-07
07/03/2024 11:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان... ماذا قال نتنياهو قبل قليل؟
Lebanon 24
عن لبنان... ماذا قال نتنياهو قبل قليل؟
11:16 | 2024-03-07
07/03/2024 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:28 | 2024-03-08
خبر عاجل من صيدا... هذا ما حصل أثناء تحليق طائرة مسيّرة فوق المدينة
08:18 | 2024-03-08
علية ومنصوري: لمراجعتنا قبل رمي التهم جزافاً
07:22 | 2024-03-08
بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصين في الروشة إليكم ما كانا يفعلانه
07:08 | 2024-03-08
خبر عاجل يتعلّق بالطوابع... هذا ما سيجري الأسبوع المقبل
07:05 | 2024-03-08
بري تابع الاوضاع الامنية مع مولوي واستقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة
07:00 | 2024-03-08
بسبب قصف "الحزب"... هذا ما يُحضّره رؤساء المستوطنات القريبة من لبنان الأحد
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
03:29 | 2024-03-08
08/03/2024 15:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
08/03/2024 15:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
08/03/2024 15:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24