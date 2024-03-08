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لبنان
خبر عاجل يتعلّق بالطوابع... هذا ما سيجري الأسبوع المقبل
Lebanon 24
08-03-2024
|
07:08
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أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل "أن الوزارة أنهت إجراءات التحضير لطبع ثلاثين مليون طابع من فئات العشرين والمئة والمئتي والأربعمئة ألف ليرة لبنانية"، مشيرا إلى "أن الوزارة ستطرح في الأسواق الأسبوع المقبل عشرة ملايين طابع من فئة الخمسة آلاف ليرة".
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ولفت الخليل إلى "أن الوزارة كانت بدأت تركيب آلات وسم الطابع المالي في عدد من المراكز الرسمية، لا سيما في محتسبيات مديرية المالية العامة، على أن تشمل مراكز أوسع انتشارا تباعا.
وكان الوزير الخليل عقد اجتماعا إداريا، تم في خلاله عرض سير العمل بعد تعليقهم الإضراب، مثنيا على "الجهود التي بذلتها المديريات كافة لتأمين صرف رواتب ومعاشات جميع العاملين في القطاع العام من موظفين وعسكريين من كل الأسلاك والمتقاعدين، في أيام معدودة لم تتجاوز الأربعة".
ووقع الخليل قرارا يرمي إلى إعطاء التعويض الموقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك استنادا إلى ما نص عليه المرسوم 13020، على أن تصرف الفروقات عن شهرين في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وتحديدا اعتبارا من 22 آذار 2024".
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