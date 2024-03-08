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لبنان

بري تابع الاوضاع الامنية مع مولوي واستقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة

Lebanon 24
08-03-2024 | 07:05
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استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي.
 
 
وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها. ثم بعد اللقاء تحدث الوزير المولوي قائلاً: "لكل اللبنانيين اتوجه بالمعايدة بمناسبة شهر رمضان المبارك والفضيل، متمنياً أن يحمل الخير والإنفراجات والحلول للمشاكل والأزمات التي يعاني منها لبنان، ويحمل ايضا وقفا للإعتداءات المتواصلة على المدنيين والأبرياء كما نتوجه بالمعايدة أيضاً لكل النساء في لبنان وللأمهات في العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي فهن لسن فقط نصف المجتمع هن ناجحات بكافة المجالات".
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وأضاف: "تشرفت بلقاء رئيس مجلس النواب، ولقد أطلعناه على الأمور المتعلقة بالوضع الأمني وعلى متابعة القوى الامنية لكافة الأمور التي تحصل، وشكرنا دولة الرئيس على إهتمامه وتمنينا له وعبره لكل اللبنانيين رمضان مبارك وللبنان الخير".

كما استقبل الرئيس بري حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري.

على صعيد آخر، تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وجاء فيها: "يسرني أن ابعث اليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً ان يعيده عليكم وعلى الشعبين الشقيقين بدوام التقدم والإزدهار، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات وبدوام التوفيق وللشعب اللبناني الشقيق ولجميع شعوب الأمتين العربية والاسلامية المزيد من التنمية والرخاء".
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