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لبنان

بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصين في الروشة إليكم ما كانا يفعلانه

Lebanon 24
08-03-2024 | 07:22
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيّارات والدّراجات الآليّة ضمن مدينة بيروت، كثّفت دوريّات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت جهودها الاستعلاميّة والميدانيّة في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليّات، حيث تم رصد عصابة جديدة تنشط بعمليات سرقة الدّراجات الآليّة.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت من تحديد هويّة أفراد العصابة المذكورة، وهما:

ع. م. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرتَي توقيف بجرم تسهيل فرار سجين، ومحاولة قتل. وتبيّن أنّ بحقّه أسبقيات بجرائم سرقة، سلب، مخدّرات، إتجار، وتعاطي مخدّرات.
- م. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۳، فلسطيني) وتبيّن بحقّه أسبقيات بجرائم سرقة ومخدّرات.

بتاريخ 03-03-2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات المفرزة، بالجرم المشهود، في أثناء محاولتهما سرقة دراجة آلية نوع "سويت" من محلّة الروشة، حيث كانا يجرّانها بواسطة دراجة أخرى نوع "صينيV150"، وتبيّن أيضاً أن الأخيرة مسروقة.

وبتفتيشهما، ضُبِطَ بحوزتهما:

- مسدّس حربي.

- /11/ قطعة من حشيشة الكيف.

- أدوات تُستَعمَل في السرقة.

- قناعَا وجه.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بسرقة دراجات آلية.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، وأعيدت الدّراجة "نوع سويت" إلى صاحبها بعد التثبُّت من ملكيّتها له.
 
 
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